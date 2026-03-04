Головна Гроші Економіка
В Україні газ подорожчав на 20%

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
В Україні газ подорожчав на 20%
Ціна на газ для споживачів залишається фіксованою
З початку тижня ціни на природний газ зросли на 20%, сягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ

Вартість природного газу для промислових споживачів та на енергетичній біржі України зросла на 20%. Головним чинником стрибка став глобальний дефіцит енергоносіїв, спричинений блокадою поставок на Близькому Сході та зростанням попиту в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Котирування Natural gas ExPro.

Аналітики зазначають, що ціна на природний газ сягнула 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. І це – найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.

«Зростання відбувається через війну на Близькому Сході. Зокрема це пов’язано з тим, що одні з найбільших постачальників, як, наприклад, Катар, зупинили виробництво через іранські удари», – пояснюють оглядачі.

Також як одну з причин виділяють скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

Водночас ціна на газ для споживачів залишається фіксованою – 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.

«Главком» писав, що удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. За оцінками Bloomberg, у разі тривалого закриття протоки ціни на нафту можуть зрости приблизно на 80% від довоєнного рівня. У такому сценарії вартість бареля може сягнути близько $108 і залишатися на високому рівні до кінця року.

