Рада створила стратегічний резерв нафти та пального

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рада створила систему резервів пального на випадок кризи
Рада створила систему резервів пального на випадок кризи
фото: rada.gov.ua

Закон зобов’язує імпортерів і виробників формувати мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів для використання у кризових ситуаціях

Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій. Про це повідомляє «Главком»

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, що останніми днями зростання вартості пального пов’язане насамперед із коливанням світових цін на нафту, геополітичними ризиками та валютним фактором.

Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, ситуація на міжнародних ринках оперативно впливає на внутрішні ціни. Водночас у комітеті наголосили, що попри підвищення роздрібних цін дефіциту пального в Україні наразі немає.

Ухвалений закон передбачає створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які використовуватимуться виключно у кризових ситуаціях.

Зокрема документ встановлює:

• формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні, при цьому до 25% резерву може зберігатися на території країн Європейського Союзу;
• обов’язок імпортерів і виробників створювати та підтримувати ці запаси;
• використання резерву лише у разі кризових ситуацій, а не для комерційної діяльності.

У комітеті зазначають, що закон уже набрав чинності, однак формування стратегічних запасів відбуватиметься поступово. Наразі механізм стратегічного резерву не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування.

Фізичне накопичення запасів потребує часу для створення необхідної інфраструктури та наповнення сховищ ресурсом. Після завершення цього процесу резерв має стати додатковим фактором стабільності на паливному ринку.

До повноцінного запуску системи мінімальних запасів держава використовує інші механізми контролю ринку. Зокрема йдеться про:

• постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;
• координацію з основними трейдерами для забезпечення стабільності імпорту та логістики;
• контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущенням змови на ринку;
•диверсифікацію джерел постачання пального через європейські напрямки.

У Комітеті з питань енергетики наголошують, що енергетична стійкість є важливою складовою національної безпеки, тому ситуація на ринку пального перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр. 

