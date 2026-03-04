Головна Гроші Економіка
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку 2€

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку 2€
Ціни на бензин у Німеччині встановили новий рекорд
фото з відкритих джерел

Подорожчання пов’язують із війною на Близькому Сході та ризиками для постачання нафти через Ормузьку протоку

У Німеччині зафіксували різке зростання цін на пальне. На деяких автозаправках літр бензину вже перевищив 2,4€. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bild.

За інформацією видання, на деяких заправках водії змушені платити значно більше, ніж кілька місяців тому. У середньому вартість повного бака автомобіля зросла приблизно на 30€.

Рекордні ціни зафіксували на автозаправній станції Esso A3 Donautal West поблизу міста Пассау. АЗС розташована безпосередньо на автомагістралі A3 біля австрійського кордону. Заправити 50 літрів пального на цій станції коштує майже 124€.

Для порівняння, за середньою ціною по Німеччині – 1,895€ за літр – той самий обсяг пального обійдеться приблизно у 94,75€.

До слова, ціни на пальне в Україні теж продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр.

Нагадаємо, Вашингтон оголосив про запуск програми для стабілізації енергетичних ринків після стрибка цін на нафту на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Раніше стало відомо, що удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.

За оцінками Bloomberg, у разі тривалого закриття протоки ціни на нафту можуть зрости приблизно на 80% від довоєнного рівня. У такому сценарії вартість бареля може сягнути близько 108 доларів і залишатися на високому рівні до четвертого кварталу року.

Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку 2€
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку 2€
