Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
У комітеті нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою
Антимонопольний комітет України перевіряє ціни на пальне

Антимонопольний комітет України перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву комітету.

Повідомляється, що комітет має з’ясувати, чи є зростання цін у мережах заправних станцій результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.

Сьогодні Антимонопольний комітет надіслав учасникам ринку офіційні вимоги щодо надання інформації про причини перегляду цінників.

«Для надання пояснень встановили максимально стислі терміни. Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз і, у разі виявлення ознак змови або зловживань, відреагує», – йдеться в повідомленні.

Водночас у комітеті нагадали, що ціни на пальне в Україні не регулюються державою. Оскільки внутрішній ринок повністю залежить від імпорту, вартість пального для українських споживачів напряму пов'язана зі світовими котируваннями на нафту, які останніми днями суттєво зросли. 

В комітету також зауважили, що тенденція до подорожчання нафтопродуктів зараз має загальноєвропейський характер.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій.

Фізичне накопичення запасів потребує часу для створення необхідної інфраструктури та наповнення сховищ ресурсом. Після завершення цього процесу резерв має стати додатковим фактором стабільності на паливному ринку.

Теги: пальне бензин ціни Антимонопольний комітет

