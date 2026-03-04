Бензин в Україні дорожчає: на АЗС ціни наблизилися до 81 грн

Пальне на автозаправній станції ОККО, де бензин А-95 коштує понад 70 грн за літр

Найдешевше пальне наразі пропонують на заправках «Укрнафти»

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр. Про це повідомляє «Главком»

Найдешевший бензин А-95 наразі пропонує мережа «Укрнафта» – 67,99 грн за літр. Для порівняння, на заправках WOG бензин А-95 Євро коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR – по 70,99 грн за літр.

У сегменті преміального пального ціни ще вищі. Бензин марки 100 на WOG коштує 78,99 грн за літр, тоді як на ОККО та SOCAR – по 80,99 грн.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку дизельного пального. Найнижчу ціну також зафіксовано в мережі «Укрнафта» – 67,99 грн за літр звичайного дизеля. На WOG дизель Євро-5 коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR – по 70,99 грн.

Преміальні види дизельного пального залишаються дорожчими: на окремих АЗС ціни перевищують 73-75 грн за літр. Ціни на автогаз у різних мережах майже зрівнялися. Найнижчі пропозиції наразі мають WOG і SOCAR – по 40,98 грн за літр. На «Укрнафті» автогаз коштує 40,99 грн, а на ОККО – 41,99 грн.

На українських автозаправках за останню добу зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Раніше повідомлялося, що на українських автозаправках уже фіксували зростання цін на пальне. Станом на 2 березня дизельне пальне та бензин А-95 подорожчали в середньому приблизно на одну гривню.

До слова, Вашингтон оголосив про запуск програми для стабілізації енергетичних ринків після стрибка цін на нафту на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану.