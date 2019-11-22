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    Економіка та фінанси

    Банки України встановили новий рекорд прибутковості

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    Банки України встановили новий рекорд прибутковості

    Доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн

    Платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    Як зазначили в НБУ, доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн, тоді як витрати - на 0,4% до 149 млрд грн.

    У прес-службі назвали чотири фактори зростання банківського прибутку:

    • зростання чистих процентних доходів банків на 17% до 66,1 млрд грн;
    • зростання чистих комісійних доходів банків на 12% до 36 млрд грн;
    • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу - 13,9 млрд грн;
    • низький обсяг відрахувань банками в резерви - 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.

    Зазначимо, платоспроможні банки за січень-вересень 2019 отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склав 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував Приватбанк.

    Національний банк банки рекорд Приватбанк
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