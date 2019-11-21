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    Думки вголос

    Справа Приватбанку - останній рубікон для України

    • Анатолій Амєлін

      Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

    • Розсилка
    Справа Приватбанку - останній рубікон для України

    Або Коломойський спалить Зеленського з Україною, або Зеленський спалить Коломойського

    Мовою оригіналу

    Телеграм-гейты отвлекли внимание от, возможно, последнего рубикона для Украины.

    19 декабря 2019 года. В этот день будет рассмотрена апелляция о «незаконной национализации»

    Решение этого суда может оказать влияние на позицию Высокого суда в Лондоне, который будет рассмотрен 10 января 2020 года. И вот здесь начнутся необратимые последствия.

    Нужно расставить акценты:

    1. Никакой незаконной национализации не было. В октябре 2016 года Акционеры Приватбанка сами просили «забрать банк». И все было по закону.
    2. 18 декабря 2016 года НБУ объявил ПриватБанк неплатежеспособным. Его банкротство могло привести к краху банковской системе и жесткому экономическому кризису страны, находящейся в состоянии войны. Последствия не мне вам рассказывать.
    3. Банк в итоге перешел в собственность ФГВ, а затем был приобретен по договору купли-продажи между Фондом гарантирования вкладов и Минфином.
    4. Потом банк был докапитализирован, его уставный капитал был увеличен Минфином на 116 млрд грн, а после еще на 9 млрд. до 167 млрд грн уставного капитала.

    Что будет, если 19.12.19 решение будет против Украины?

    1. Вырастает вероятность возврата собственность старых акционеров 25% акций Приватбанка. 75% при этом останутся у Минфина.
    2. в Январе 2020 года вырастает вероятность принятия решения не в пользу Украины. И здесь начинается цепочка непредсказуемых последствий.
    3. Следующие иски будут касаться оспаривания докапитализации и прекращения права собственности Минфина в Привате и попытки назначить в банк свой менеджмент.
    4. МВФ уже после декабрьского решения точно возьмет паузу в работе с Украиной. это будет сделано публично и отразится на стоимости заимстсований 2020 года для рефинансирования старых кредитов
    5. СМИ раструбят новость (знаем кому они принадлежат) и толпы украинцев выстроятся к банкоматам. Видели, опыт есть.
    6. Украина будет опять в ТОП мировых СМИ.
    7. Экономическая нестабильность - опять поставит под вопрос приход инвесторов в Украину.

    Что будет дальше с Зеленским?

    • экономический кризис и банковская паника ударит, в первую очередь, по рейтингам партии и самого Зеленского.
    • внутренний кризис и возврат Привата (его части) старым акционерам будет охлаждать отношения Украины в Европой и Штатами
    • Данное событие и новостной фон могут привести к выводу из Украины средств, инвестированных нерезидентами в ОВГЗ, а это около $4 млрд
    • Как следствие - резкая девальвация и следующая за ней инфляция и снижение покупательской способности граждан.
    • Рост дефицита бюджета и отсутствие средств для рефинансирования кредитов будет толкать Украину к переговорам с РФ, как это предлагал Коломойский (он точно что то знает))
    • Люди, прошедшие войну, не примут эту позицию и в Украине не исключены бунты и социальные/политические взрывы (ЮВТ и Петя не упустят этот повод)
    • Не исключен новый Майдан с последующей потерей Украиной своего сувернитета. Ослабление Киева приведет к усилению региональных князьков, которые при поддержке агентов РФ объявят о создании новых народных республик.

    Позитивных сценариев здесь нет.

    Таким образом, если в несовершенной судебной системе, на которую есть влияние с ОП будут «куплены или продавлены «решения выгодные старым акционерам Привата - можно ставить «крест» не только на карьере Зеленского, но и на перспективах Украины как самостоятельной процветающей страны.

    Так что, или Коломойский ближайшие месяцы сожжет Зеленского с Украиной или Зеленский сожжет Коломойского, в чем я сомневаюсь.

    19 декабря рубикон.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Володимир Зеленський Приватбанк
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