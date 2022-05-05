Банківська система України надліквідна, а золотовалютні резерви вищі, ніж до війни: Гетманцев дав оптимістичний прогноз

Українська фінансова система добре підготувалася до майбутньої кризи

Банківська система України надліквідна, а золотовалютні резерви Нацбанку вищі, ніж до війни. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Кредитування йде, можливо, не так, як нам би хотілося, але достатньо жваво. Ми зараз кредитували посівну, і всі ці процеси проходять достатньо непогано. Як для війни – так точно», – зауважив Гетманцев.

За його словами, Україна у фінансовій площині була готова до кризи більше, ніж у будь-якій іншій.

«Бо ми пережили кризи у 2009 році, потім у 2014-му. Наші банкіри, наші державники у банківській сфері є експертами з криз. Тому, власне, вони так чітко і грамотно зреагували на все і зараз можна послаблювати валютообмінні операції і та інші валютні обмеження», – пояснив головний парламентський фінансист.

Раніше Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору. «Відбувається консолідація всіх наявних резервів. Це один з них. Ефект – приблизно мільярд доларів на рік», – пояснив він.

Також Данило Гетманцев розповів, що рішення скасувати мито на ввезені в Україну автівки виявилося неоднозначним і навіть неприємним з точки зору міжнародної політики України.

«Виходить шокуюча для наших партнерів річ: з одного боку, ми просимо у всього світу гроші на війну, а з іншого – витрачаємо свої власні на кілометрові черги автівок біля кордону», – зазначив народний депутат.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пільги для ФОПів, введені на час війни, є шкідливими. У містах, де нема активних бойових дій, ресторани заповнені, а податки ніхто не платить.

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