Військові за добу знищили дев’ять повітряних цілей окупантів

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі

4 травня противник продовжує завдавати ракетні удари по території України. У відповідь загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів.

Триває 71-й день повномасштабного вторгнення росіян на територію України. За це час українські військові дають гідну відсіч та знищують ворога і рашистську техніку. ЗСУ вдалося ліквідувати маже 25 тис.окупантів та 194 літаків.