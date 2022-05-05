  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Військові за добу знищили дев’ять повітряних цілей окупантів

    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів - Військові за добу знищили дев’ять повітряних цілей окупантів
    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів
    фото ілюстраційне

    Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі

    4 травня противник продовжує завдавати ракетні удари по території України. У відповідь загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

    Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

    Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

    Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.

    Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів.

    Триває 71-й день повномасштабного вторгнення росіян на територію України. За це час українські військові дають гідну відсіч та знищують ворога і рашистську техніку. ЗСУ вдалося ліквідувати маже 25 тис.окупантів та 194 літаків.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові за добу знищили дев’ять повітряних цілей окупантів