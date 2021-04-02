Банківські рахунки українців будуть заарештовувати по-новому: що загрожує боржникам
Як прискориться процедура арешту коштів українців на банківських рахунках
Автоматизований арешт банківських рахунків тепер загрожує всім боржникам, а не тільки тим, хто не платить аліменти. Це буде відбуватися шляхом інформаційної взаємодії державних і приватних виконавців з банками.
Про це йдеться в наказі Мін'юсту від 23.03.2021 № 1061/5, яким оновлений Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках. Тепер процедура виявлення рахунків боржника, встановлення суми коштів на них, арешту та списання виявлених коштів буде відбуватися практично миттєво.
Якщо крім зазначеного нового порядку автоматизованого арешту Мінфін погодить з Мін'юстом і новий Порядок інформаційної взаємодії органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, Державної казначейської служби та банків в процесі передачі платіжних вимог в електронній формі, то процедура буде виглядати наступним чином .
- Виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює і направляє в банки вимогу про отримання інформації про наявність та стан рахунків боржника.
- Банки не пізніше, ніж за годину робочого часу після отримання вимоги за допомогою системи автоматизованого арешту коштів надсилають виконавцю відповідну інформацію.
- Виконавець за допомогою АСВП створює і направляє в банки, в яких відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів.
- Банки накладають арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника, і повідомляють про це виконавцю за допомогою системи автоматизованого арешту.
- Виконавець при наявності коштів на рахунку (рахунках) боржника за допомогою АСВП створює і направляє до відповідних банки платіжні вимоги на примусове списання коштів.
- Банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, з яких кошти потрапляють до стягувача.
Ухвалення цих змін обумовлено складнощами, з якими стикалися виконавці при арешті коштів боржників, про які розповів директор Директорату правосуддя і кримінальної юстиції Мін'юсту Олександр Олійник.
В першу чергу, проблема в отриманні інформації про рахунки звичайних українців, які не є підприємцями. Зокрема, банки часто відмовляються надавати виконавцям інформацію про номери рахунків боржника та суми коштів, наявних на рахунках боржника.
«Станом на 25 березня 2021 в Україні діють 73 банку. На сьогодні до системи автоматизованого арешту підключено 7 банків, 44 банки підключені до тестового середовища, на стадії консультацій і попередніх налаштувань щодо підключення до тестового середовища знаходяться ще 11 банків. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 банки з 73. З огляду на це, а також те, що запропонована модель дозволить автоматизувати всю взаємодію між державними, приватними виконавцями і банками, значно оптимізує виробничі процеси банківських установ, сподіваємося, що підключення всіх банків до оновленої системи взаємодії відбудеться максимально оперативно», – зазначає представник Мін'юсту.
Нагадаємо, що відповідно до закону про виконавче провадження виконавець накладає арешт на кошти боржника негайно після відкриття виконавчого провадження за умови вказівки стягувачем в заяві банківських рахунків боржника. Це передбачено ч. 7 ст. 26 Закону «Про виконавче провадження». Також виконавець повинен перевіряти кожні два тижні майновий стан боржника в частині виявлення його рахунків (стаття 48 Закону «Про виконавче провадження») і заарештувати не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення рахунків боржника суму коштів, необхідну для задоволення вимог по виконавчому провадженню (статті 13 , 48, 56 Закону «Про виконавче провадження»). Крім того, виконавець зобов'язаний списувати заарештовані на рахунках боржника кошти (статті 13, 48 Закону «Про виконавче провадження»).