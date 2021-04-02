Банківські рахунки українців будуть заарештовувати по-новому: що загрожує боржникам

Як прискориться процедура арешту коштів українців на банківських рахунках

Автоматизований арешт банківських рахунків тепер загрожує всім боржникам, а не тільки тим, хто не платить аліменти. Це буде відбуватися шляхом інформаційної взаємодії державних і приватних виконавців з банками.

Про це йдеться в наказі Мін'юсту від 23.03.2021 № 1061/5, яким оновлений Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках. Тепер процедура виявлення рахунків боржника, встановлення суми коштів на них, арешту та списання виявлених коштів буде відбуватися практично миттєво.

Якщо крім зазначеного нового порядку автоматизованого арешту Мінфін погодить з Мін'юстом і новий Порядок інформаційної взаємодії органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, Державної казначейської служби та банків в процесі передачі платіжних вимог в електронній формі, то процедура буде виглядати наступним чином .

Виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює і направляє в банки вимогу про отримання інформації про наявність та стан рахунків боржника.

Банки не пізніше, ніж за годину робочого часу після отримання вимоги за допомогою системи автоматизованого арешту коштів надсилають виконавцю відповідну інформацію.

Виконавець за допомогою АСВП створює і направляє в банки, в яких відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів.

Банки накладають арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника, і повідомляють про це виконавцю за допомогою системи автоматизованого арешту.

Виконавець при наявності коштів на рахунку (рахунках) боржника за допомогою АСВП створює і направляє до відповідних банки платіжні вимоги на примусове списання коштів.

Банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, з яких кошти потрапляють до стягувача.

Ухвалення цих змін обумовлено складнощами, з якими стикалися виконавці при арешті коштів боржників, про які розповів директор Директорату правосуддя і кримінальної юстиції Мін'юсту Олександр Олійник.

В першу чергу, проблема в отриманні інформації про рахунки звичайних українців, які не є підприємцями. Зокрема, банки часто відмовляються надавати виконавцям інформацію про номери рахунків боржника та суми коштів, наявних на рахунках боржника.

«Станом на 25 березня 2021 в Україні діють 73 банку. На сьогодні до системи автоматизованого арешту підключено 7 банків, 44 банки підключені до тестового середовища, на стадії консультацій і попередніх налаштувань щодо підключення до тестового середовища знаходяться ще 11 банків. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 банки з 73. З огляду на це, а також те, що запропонована модель дозволить автоматизувати всю взаємодію між державними, приватними виконавцями і банками, значно оптимізує виробничі процеси банківських установ, сподіваємося, що підключення всіх банків до оновленої системи взаємодії відбудеться максимально оперативно», – зазначає представник Мін'юсту.

Нагадаємо, що відповідно до закону про виконавче провадження виконавець накладає арешт на кошти боржника негайно після відкриття виконавчого провадження за умови вказівки стягувачем в заяві банківських рахунків боржника. Це передбачено ч. 7 ст. 26 Закону «Про виконавче провадження». Також виконавець повинен перевіряти кожні два тижні майновий стан боржника в частині виявлення його рахунків (стаття 48 Закону «Про виконавче провадження») і заарештувати не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення рахунків боржника суму коштів, необхідну для задоволення вимог по виконавчому провадженню (статті 13 , 48, 56 Закону «Про виконавче провадження»). Крім того, виконавець зобов'язаний списувати заарештовані на рахунках боржника кошти (статті 13, 48 Закону «Про виконавче провадження»).

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