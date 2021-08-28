Байден виділить Україні $60 млн

США виділяють $60 млн Україні на оборону

Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі $60 млн. Кошти будуть виділені за рахунок коштів Пентагону. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня йдеться, що США виділяють $60 млн Україні на оборону.

«Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою, я делегую Державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму до $60 млн на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні», – йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, що Україна обговорила з Німеччиною і США загрози, які можуть виникнути через «Північний поток-2». Це сталося під час «Кримської платформи».

Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

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