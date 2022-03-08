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    Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу – Bloomberg

    Shell розриває відносини з Росією - Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу – Bloomberg
    Shell розриває відносини з Росією

    Нафто-газовий гігант розриває відносини з державою-агресором

    Глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах заявила про російських нафти і газу. Причина – російська агресія в Україні, повідомляє Bloomberg.

    За інформацією Bloomberg, Shell припинить спотові закупівлі російської нафти, але це буде лише першим кроком. Окрім того, нафто-газовий гігант має намір відмовиться від участі у всіх нафтогазових проєктах у Росії.

    Shell також має намір відмовитися від закупівель російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG, скраплений газ). Повідомляється, що це буде поступовий процес. Окрім того, Shell продасть свої 27,5% акцій зрідженого природного газу – заводу «Сахалін-2», по 50% у підприємствах Salym Petroleum Development та «Гідан Енерджі», а також залишить свої спільні підприємства в «Газпромі» та пов'язаних з ним організаціях.

    Окрім того, повідомляється, що Shell закриє мережу своїх автозаправок у Росії.

    Як повідомлялося раніше, британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Twitter.

    Теги: нафта агресія
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    Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу – Bloomberg