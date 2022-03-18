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    Події в Україні

    Трагедія під Харковом: цинічно вбито прикордонників

    Подробиці трагедії Сергій Дейнеко не повідомив - Трагедія під Харковом: цинічно вбито прикордонників
    Подробиці трагедії Сергій Дейнеко не повідомив
    фото з відкритих джерел

    Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пообіцяв помститися

    Під Харковом сьогодні вночі вбили прикордонників. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

    У емоційному пості, котрий він зробив російською мовою на своїй сторінці у Facebook, не вказано, скількох саме людей було вбито. Зазначається лише, що це сталося цинічно, не в чесному бою.

    «Усе життя, що залишилося, я присвячу, щоб помститися. Обіцяю, всі, хто брав у цьому участь, будуть вбиті», – написав Дейнеко.

    Раніше очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

    Теги: трагедія росія окупанти війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Трагедія під Харковом: цинічно вбито прикордонників