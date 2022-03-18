Трагедія під Харковом: цинічно вбито прикордонників

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пообіцяв помститися

Під Харковом сьогодні вночі вбили прикордонників. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

У емоційному пості, котрий він зробив російською мовою на своїй сторінці у Facebook, не вказано, скількох саме людей було вбито. Зазначається лише, що це сталося цинічно, не в чесному бою.

«Усе життя, що залишилося, я присвячу, щоб помститися. Обіцяю, всі, хто брав у цьому участь, будуть вбиті», – написав Дейнеко.

Раніше очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.