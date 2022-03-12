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    Економіка та фінанси

    Зеленський розповів, як Україна здолає дефіцит пального

    Від початку окупації на деяких АЗС виник дефіцит пального - Зеленський розповів, як Україна здолає дефіцит пального

    Від початку окупації на деяких АЗС виник дефіцит пального

    фото: glavcom.ua

    Стефанчук вже готує засідання Ради

    Аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

    «Узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне. На бензин, на дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди. Але із розрахунку на потреби усіх громадян. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними.

    Уряд свою частину роботи зробив. Тепер – справа за депутатами. Вони мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже займається організацію відповідного засідання», – наголосив Зеленський.

    Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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    Теги: війна бензин ціни АЗС Володимир Зеленський уряд пальне #stoprussia
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    Зеленський розповів, як Україна здолає дефіцит пального