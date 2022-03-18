Сайт «Укрзалізниці» тимчасово не працює

Наразі проводяться технічні роботи

Функціонування офіційного сайту «Укрзалізниці» uz.gov.ua, сайту з продажу квитків Booking.uz.gov.ua, а також офіційного чат-бота у всіх месенджерах буде тимчасово обмежено до ранку 18 березня через проведення технічних робіт. Про це повідомляється у Facebook «Укрзалізниці».

Керівництво українських залізниць просить із будь-яких питань звертатися на гарячу лінію «Укрзалізниці» за телефоном 0 800 503 111.

У компанії також нагадують, що для посадки на евакуаційні рейси зі сходу на захід поки купувати квитки не потрібно.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на 18 березня.

Як відомо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль.

Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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