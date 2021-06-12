Безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів скасовується

Пільговикам будуть виплачувати певну суму грошей, які вони повинні будуть витрачати на проїзд

У Кабінеті міністрів продовжують рухатися до реалізації ідеї монетизації пільг в Україні. Уряд схвалив законопроєкт щодо заміни пільг з оплати проїзду в транспорті грошовою компенсацією. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну. Законопроєкт розробили в Міністерстві соціальної політики за окремим дорученням глави уряду Дениса Шмигаля.

Проект стосується скасування безкоштовного проїзду для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших категорій пільговиків. Даний вид соціальних пільг вирішено монетизувати. У зазначеному законопроекті також затверджений порядок монетизації пільг на оплату комунальних послуг.

Замість можливості проїхати безкоштовно в громадському транспорті пільговикам будуть виплачувати певну суму грошей, які вони повинні будуть витрачати на проїзд. Що стосується суми, то її будуть встановлювати місцеві влади, виходячи із можливостей бюджету громади. У Кабміні вважають, що монетизація пільг буде сприяти адресності їх надання.

Варто відзначити, що Україна йде шляхом монетизації будь-яких видів соціальної допомоги від держави населенню. Якщо Верховна Рада прийме цей законопроект, то пільговики всіх категорій змушені будуть платити гроші за проїзд в громадському транспорті.

Тим часом, в Україні знову дорожчає проїзд. В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Першим анонсував підвищення вартості проїзду Львів, з 1 червня подорожчає проїзд у Вінниці.

До слова, мер столиці Віталій Кличко обіцяє, що проїзд у маршрутках буде коштувати менше, ніж просять перевізники.

13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

Експерти не виключають, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку.