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    В Україні подорожчав проїзд у маршрутках: де і на скільки підняли

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    В Україні подорожчав проїзд у маршрутках - В Україні подорожчав проїзд у маршрутках: де і на скільки підняли
    В Україні подорожчав проїзд у маршрутках
    Фото з відкритих джерел

    В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень

    В Україні знову дорожчає проїзд. В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Першим анонсував підвищення вартості проїзду Львів, з 1 червня подорожчає проїзд у Вінниці.

    У Вінниці проїзд у маршрутках подорожчає до 10 гривень. Як пояснює місцева влада, це пов'язано зі зниженням пасажиропотоку через пандемію і подорожчанням супутніх складових для обслуговування транспорту.

    Розмови про підвищення тарифів почалися ще в лютому. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни та подавали документи про необхідність підняти вартість до 12 гривень. Варто відзначити, що такий тариф був встановлений на приміські маршрутки й ті, які їздять в нічний час.

    Як повідомляють у Telegram-каналі «Новина. Live», тарифи на проїзд у маршрутках підняли ще в кількох містах України:

    • У Києві проїзд у маршрутці коштує 10 гривень
    • У Харкові - від 8 до 10 гривень
    • У Дніпрі - 8 гривень
    • В Одесі - 7-8 гривень
    • У Львові - 7 гривень

    Також підвищать вартість проїзду у Рівному. С 1 червня тарифи на проїзд у тролейбусах складуть 6 гривень, у маршрутках - 8 гривень.

    Нагадаємо, що у Києві вже другий тиждень обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.

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    Теги: тарифи місцева влада Львів Вінниця ціни пільги
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    В Україні подорожчав проїзд у маршрутках: де і на скільки підняли