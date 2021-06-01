В Україні подорожчав проїзд у маршрутках: де і на скільки підняли

В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень

В Україні знову дорожчає проїзд.

В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Першим анонсував підвищення вартості проїзду Львів, з 1 червня подорожчає проїзд у Вінниці.

У Вінниці проїзд у маршрутках подорожчає до 10 гривень. Як пояснює місцева влада, це пов'язано зі зниженням пасажиропотоку через пандемію і подорожчанням супутніх складових для обслуговування транспорту.

Розмови про підвищення тарифів почалися ще в лютому. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни та подавали документи про необхідність підняти вартість до 12 гривень. Варто відзначити, що такий тариф був встановлений на приміські маршрутки й ті, які їздять в нічний час.

Як повідомляють у Telegram-каналі «Новина. Live», тарифи на проїзд у маршрутках підняли ще в кількох містах України:

У Києві проїзд у маршрутці коштує 10 гривень

У Харкові - від 8 до 10 гривень

У Дніпрі - 8 гривень

В Одесі - 7-8 гривень

У Львові - 7 гривень

Також підвищать вартість проїзду у Рівному. С 1 червня тарифи на проїзд у тролейбусах складуть 6 гривень, у маршрутках - 8 гривень.

Нагадаємо, що у Києві вже другий тиждень обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.

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