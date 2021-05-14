«Страшна цифра»: Кличко назвав собівартість проїзду в Києві

Столичні транспортники зазначають, що існуючі тарифи вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств

У Києві серйозні виклики стосовно транспорту, тому що він дотаційний

Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

«У Києві серйозні виклики стосовно транспорту, тому що він у нас дотаційний. Щоб він виходив в нуль, ми з бюджету Києва сплачуємо ще більше 2 млрд грн кожного року. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру – собівартість проїзду в транспорті 15 грн», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Напередодні київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Нагадаємо, працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

13 травня біля будівлі Київської міської ради відбулася акція протесту профспілок транспортників.