Проїзд у столичному транспорті може подорожчати влітку. Названо тариф

Транспортний експерт дав прогноз щодо розміру нового тарифу і терміну його введення

Експерт з транспортного регулювання та директор аналітичної компанії «А+С Україна» Дмитро Беспалов не виключає, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку. Про це він сказав в ефірі Громадського радіо.

«Транспорт буде дорожчати по тій моделі, за якою він працює, і я думаю, що проїзд здорожчає не до 25 грн, а до 12-15 гривень, — проси 25 для того, щоб потім погодити 15. Це стандартна історія для київських транспортників. Проси 100 мільйонів, а тобі дадуть 60. Я думаю, що це елемент торгу, і буде підвищення. А літо — це найкращий час для того, щоб підняти ціни на громадський транспорт. Багато людей у відпустках, настрій хороший. Таке підняття тарифів сприйметься краще, ніж восени або взимку», – зазначив Беспалов.

Заступниця начальника «Київського метрополітену» Наталка Макогон в ефірі «Громадського радіо» розповіла, що ціновики КМДА будуть розробляти кілька варіантів вартості проїзду в метро, зважаючи на потреби соціальних груп.

Нагадаємо, працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

13 травня біля будівлі Київської міської ради відбулася акція протесту профспілок транспортників.

Напередодні київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.