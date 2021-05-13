Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд

Київпастранс називає економічно обґрунтованим тарифом на 2021 рік 25,18 грн у наземних видах транспорту

Транспортники вимагають підвищити тарифи на проїзд до 20-25 грн

Рішення про вартість проїзду у столичному комунальному транспорті ухвалюється розпорядженням Київської міської держадміністрації після проходження відповідних процедур та розрахунків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у відповідь на вимогу столичних транспортників підвищити тарифи на проїзд.

Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна:

комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень;

далі Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування, готує відповідний пакет документів щодо зміни вартості перевезень в громадському комунальному транспорті;

потім фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та здійснюють відповідні розрахунки – яким має бути тариф.

«Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проєкту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України. Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

13 травня біля будівлі Київської міської ради відбулася акція протесту профспілок транспортників.