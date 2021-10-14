«Більшовик» не зможуть приватизувати як єдиний об'єкт: Фонд держмайна програв суд

«Агроміл Дистриб'юшин» виграв суд у справі заводу «Більшовик»

Північний апеляційний господарський суд у вівторок, 12 жовтня, ухвалив рішення на користь ТОВ «Агроміл Дистриб'юшин» – компанії, яка в жовтні 2019-го придбала через систему електронних торгів арештованим майном ДП «СЕТАМ» п'ять нежитлових будівель загальною площею понад 6 300 квадратів на території АТ «Перший київський машинобудівний завод» (КПМЗ, екс-«Більшовик») на Шулявці. Про це «Українським новинам» розповів адвокат і представник ТОВ «Агроміл Дистриб'юшин» в даному судовому спорі Юрій Мосунов.

Справа № 910/14858/19 почалася з позову ПКМЗ до Драбівського району відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Черкаській області, держпідприємству СЕТАМ і ТОВ «Агроміл Дистриб'юшин» про визнання недійсними договору купівлі-продажу та свідоцтва про придбання на торгах нерухомого майна, розташованого на проспекті Перемоги, 49/2).

«За результатами цього засідання суд прийняв постанову, якою задоволено апеляційну скаргу ТОВ «Агроміл Дистриб'юшин», скасовано рішення суду першої інстанції та відмовлено в задоволенні позову АТ «ПКМЗ». Зазначена постанова набрала чинності з моменту її проголошення, тобто з 12 жовтня. Цією постановою фактично підтверджено законність придбання ТОВ «Агроміл Дистриб'юшин» права власності на спірне нерухоме майно. Одночасно факт прийняття даної постанови по суті нівелює попередні рішення судів, прийняті з цього питання», – заявив Юрій Мосунов.

За його словами, відповідна постанова з'явиться в реєстрі судових рішень вже на наступному тижні.

Раніше Фонд держмайна заявляв про спроби зірвати приватизацію заводу «Більшовик».

Нагадаємо, 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці. Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Аукціон з продажу заводу призначено на 27 жовтня.

Наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

На початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

У липні аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» повідомила, що направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.

Нещодавно стало відомо, що купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники