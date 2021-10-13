СБУ знайшла корупцію на Львівському бронетанковому заводі

Правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність підприємства до корупційної схеми

Контррозвідка СБУ викрила корупційну схему розтрати бюджетних коштів на одному з державних підприємств, що входить до структури Укроборонпрому. За інформацією ЗМІ, мовиться про Львівський бронетанковий завод.

За інформацією слідства, організатори схеми замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам. Своєю чергою, посадовці військового представництва Міноборони «затуляли» на це очі. Орієнтовна сума розтрати державних грошей становить 700 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за «привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем». Якщо провину винуватців доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

У приміщенні заводу та помешканнях фігурантів справи провели обшуки. Під час них вилучили документацію, яка підтверджує причетність до злочину, та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендері вимогам.

Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити усі факти привласнення бюджетних грошей та притягнути до відповідальності причетних.