Фонд держмайна заявляє про спроби зірвати приватизацію заводу «Більшовик»

Купівлею заводу вже зацікавилися понад 15 компаній

Вже понад 15 потенційних інвесторів виявили зацікавленість у придбанні АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик»). Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Потенційні інвестори підписали угоди про нерозголошення інформації для отримання детальних даних щодо об’єкту.

Водночас, Фонд державного майна України заявляє про спроби зірвати процес прозорої приватизації заводу.

«Очевидно, що процес залучення інвестицій у непрофільні державні об'єкти через прозору приватизацію зустрічає опір з боку осіб та фінансово-політичних груп, які позбавляються незаконного контролю над такими активами, особливо коли йдеться про масштабні об’єкти. Саме таким масштабним об’єктом є завод «Більшовик», який десятиріччями руйнувався та був доведений до критичного стану: 500 мільйонів гривень заборгованостей, арештоване майно та зруйноване виробництво перетворили цей об’єкт на руїну – лише заради незаконних прибутків окремих осіб», – ідеться в повідомленні ФДМУ.

Фонд держмайна заявляє, що протистоятиме усім цим спробам.

«…Мітинги напередодні приватизаційного аукціону за участі осіб, які ніколи не працювали на підприємстві та не мають до нього жодного відношення, можуть свідчити лише про безпорадність позбавлених незаконного впливу на це підприємство осіб», – зазначає ФДМУ.

Нагадаємо, 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці.

Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн.

Аукціон з продажу заводу призначено на 27 жовтня.

Наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

На початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

У липні аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» повідомила, що направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.

Нещодавно стало відомо, що купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники