Бюро економічної безпеки вже витратило річний бюджет і просить майже мільярд

БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день

На початку червня керівництво Бюро економічної безпеки запросило в уряду додаткове фінансування на 2023 рік через гостру нестачу коштів. У БЕБ уже почалися затримки у виплатах зарплат та відпустки за свій рахунок. Про це пише Forbes.

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У зверненні бюро до уряду йдеться про внесення змін до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків для БЕБ у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки».

Станом на середину серпня Бюро економічної безпеки майже витратило увесь річний бюджет, повідомили три співрозмовники Forbes серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді. «Грошей вистачить до вересня або середини жовтня», – зазначає голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

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БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день. Дефіцит ресурсу для оплати праці на 2023-й становить 381 млн грн, йдеться в документі. Станом на 1 травня заборгованість по зарплатах в органі – 9,4 млн грн. «Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року», – зазначається у листі.

Загалом, заявило керівництво БЕБ у зверненні, поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби (за умови повного комплектування). Тому менеджмент органу виступив з проханням до уряду збільшити фінансування на 948,1 млн грн. Рада громконтролю підтримала це звернення, додає Котов.

Одна з причин дефіциту, що виник – у розширенні штату, на що керівництво бюро пішло, попри воєнний стан. «Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету», – пояснює Котов.

Котов стверджує, що через брак коштів керівництво БЕБ не могло провести навіть переатестацію кадрів. «У випадку звільнень теж потрібно робити виплати. Грошей на це немає», – зазначає він.

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Нагадаємо, 11 серпня стало відомо про відставку виконувача обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова та його заступника Віталія Гагача. Новим тимчасовим керівником буде інший заступник директора Андрій Пащук. Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

Нещодавно у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме – тимчасовий виконувач обов’язків керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання «Bihus.Info» виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова Ольга будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія «Глобальні технології майбутнього», співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам «Укрзалізниці» діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.