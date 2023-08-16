Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Бюро економічної безпеки вже витратило річний бюджет і просить майже мільярд

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Бюро економічної безпеки вже витратило річний бюджет і просить майже мільярд
У серпні відбулася шоста зміна керівництва БЕБ за останні три роки
фото з відкритих джерел

БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день

На початку червня керівництво Бюро економічної безпеки запросило в уряду додаткове фінансування на 2023 рік через гостру нестачу коштів. У БЕБ уже почалися затримки у виплатах зарплат та відпустки за свій рахунок. Про це пише Forbes.

У зверненні бюро до уряду йдеться про внесення змін до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків для БЕБ у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки».

Станом на середину серпня Бюро економічної безпеки майже витратило увесь річний бюджет, повідомили три співрозмовники Forbes серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді. «Грошей вистачить до вересня або середини жовтня», – зазначає голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день. Дефіцит ресурсу для оплати праці на 2023-й становить 381 млн грн, йдеться в документі. Станом на 1 травня заборгованість по зарплатах в органі – 9,4 млн грн. «Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року», – зазначається у листі.

Загалом, заявило керівництво БЕБ у зверненні, поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби (за умови повного комплектування). Тому менеджмент органу виступив з проханням до уряду збільшити фінансування на 948,1 млн грн. Рада громконтролю підтримала це звернення, додає Котов. 

Одна з причин дефіциту, що виник – у розширенні штату, на що керівництво бюро пішло, попри воєнний стан. «Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету», – пояснює Котов.

Котов стверджує, що через брак коштів керівництво БЕБ не могло провести навіть переатестацію кадрів. «У випадку звільнень теж потрібно робити виплати. Грошей на це немає», – зазначає він.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо про відставку виконувача обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова та його заступника Віталія Гагача. Новим тимчасовим керівником буде інший заступник директора Андрій Пащук. Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

Нещодавно у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме – тимчасовий виконувач обов’язків керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання «Bihus.Info» виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова Ольга будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія «Глобальні технології майбутнього», співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам «Укрзалізниці» діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Теги: бюджет фінансування Кабмін гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
11 серпня, 17:35
Вадим Мельнич очолював БЕБ з 20 серпня 2021 року
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
11 квiтня, 19:24
Рада готує перезавантаження Бюро економічної безпеки
Рада готує перезавантаження Бюро економічної безпеки
3 березня, 19:45

Економіка

Бюро економічної безпеки вже витратило річний бюджет і просить майже мільярд
Бюро економічної безпеки вже витратило річний бюджет і просить майже мільярд
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
«Центренерго» отримало нового генерального директора
«Центренерго» отримало нового генерального директора
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
11K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9421
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8335
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7712
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5133
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту