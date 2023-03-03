Рада готує перезавантаження Бюро економічної безпеки

У парламентів зареєстровано проєкт про дострокове припинення повноважень директора БЕБ та його заступників

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №9080 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Його авторами є керівники фінансового комітету на чолі з Данилом Гетманцевим.

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Текст законопроєкту поки що не опублікували на сайті, але його основні положення повідомив один зі співавторів – нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ передбачає дострокове припинення повноважень директора БЕБ та його заступників.

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Зазначається, що призначення нового директора відбуватиметься за зміненою процедурою. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб: двох – від РНБО, двох – від Кабміну і ще п'яти – за пропозиціями міжнародних організацій, які надавали міжнародну технічну допомогу Україні.

Для рішення конкурсної комісії потрібно буде п'ять голосів, зокрема не менше трьох – від членів, запропонованих міжнародними організаціями.

Підставою для звільнення новообраного директора БЕБ буде не негативний висновок Кабінету міністрів за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ і НАЗК).

Протягом року після призначення нового директора всі працівники Бюро повинні будуть пройти атестацію.

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Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу.

За наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до $200 тисяч); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.