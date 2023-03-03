Рада готує перезавантаження Бюро економічної безпеки
У парламентів зареєстровано проєкт про дострокове припинення повноважень директора БЕБ та його заступників
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №9080 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Його авторами є керівники фінансового комітету на чолі з Данилом Гетманцевим.
Текст законопроєкту поки що не опублікували на сайті, але його основні положення повідомив один зі співавторів – нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Документ передбачає дострокове припинення повноважень директора БЕБ та його заступників.
Зазначається, що призначення нового директора відбуватиметься за зміненою процедурою. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб: двох – від РНБО, двох – від Кабміну і ще п'яти – за пропозиціями міжнародних організацій, які надавали міжнародну технічну допомогу Україні.
Для рішення конкурсної комісії потрібно буде п'ять голосів, зокрема не менше трьох – від членів, запропонованих міжнародними організаціями.
Підставою для звільнення новообраного директора БЕБ буде не негативний висновок Кабінету міністрів за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ і НАЗК).
Протягом року після призначення нового директора всі працівники Бюро повинні будуть пройти атестацію.
Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною.
Нагадаємо, тимчасова слідча комісія на базі податкового комітету ВРУ з’явилася ще у грудні минулого року. За цей час депутати розслідували факти порушення кадрового законодавства збоку чиновників БЕБ, вивчили низьку статистику їх роботи, а також констатували факти фальсифікації кримінальних проваджень БЕБівцями проти бізнесу.
За наслідками розслідування кадрових призначень в БЕБ, ТСК ВР констатувала ряд порушень. Серед іншого про: призначення осіб на посади без спеціальної перевірки; переведення осіб на керівні посади БЕБ без конкурсного відбору; пропонування посад за грошову винагороду (від 5 до $200 тисяч); проведення одночасно за день 89 співбесід тощо.
Коментарі — 0