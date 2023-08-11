Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп

Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки

Тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука

Керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

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«Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», – зазначив Железняк.

За словами Железняка, тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука. – «Звичайно, без конкурсу».

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«Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки», – додав депутат.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

Днями у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме – тимчасовий виконувач обов’язків керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання «Bihus.Info» виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова Ольга будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія «Глобальні технології майбутнього», співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам «Укрзалізниці» діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.