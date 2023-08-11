Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
Тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука
Керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.
«Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», – зазначив Железняк.
За словами Железняка, тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука. – «Звичайно, без конкурсу».
«Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки», – додав депутат.
Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.
Днями у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме – тимчасовий виконувач обов’язків керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.
У травні 2023 року розслідування видання «Bihus.Info» виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова Ольга будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія «Глобальні технології майбутнього», співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам «Укрзалізниці» діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.
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