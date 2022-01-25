Міністр юстиції назвав трьох «очевидних олігархів»

Міністр Денис Малюська зауважив, що за імплементацією закону про олігархів стежитимуть медіа та суспільство

Малюська зауважив, що підготовка списків олігархів наразі не ведеться

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, хто в Україні відповідає ознакам олігарха, згідно із законом «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Про це міністр сказав в інтерв'ю Forbes.

«Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок – Рінат Ахметов. Є всі критерії – медіа, бізнес, активи, партнери у Раді. Схожа історія із Коломойським. Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали», – відповів Малюська на запитання, кого він вважає «очевидним олігархом».

На уточнення, чи допоможе передача телеканалів «Прямий» та «5 канал» Порошенкові уникнути статусу «олігарха», міністр заявив: «Важко сказати, я не бачив нової структури власності «Прямого» та «5 каналу».

«Закон прописаний широко, не обов’язково бути прямим власником, можна впливати на медіа через афілійованих осіб. Зараз канали ведуть мовлення, начебто, вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, «Прямий» та «5 канал» – не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення», – сказав Малюська.

На уточнення журналіста, чи може потрапити до списку олігархів Томаш Фіала, міністр відповів: «Томаш Фіала для мене – людина-загадка. В очах громадськості він не олігарх, а за критеріями закону я його не відстежував».

Також Малюська зауважив, що за імплементацією закону стежитимуть медіа та суспільство.

«99% рішень буде оскаржено у Верховному суді. Важливо мати незаперечну доказову основу. Рішення не повинні викликати багато суперечок та дискусій. Великому бізнесу, який перебуває у середній зоні, слід порадитись із юристами», - сказав він, відповідаючи на запитання, наскільки великим може бути список олігархів.

Водночас Малюська зауважив, що підготовка списків олігархів наразі не ведеться.

«Головна мета закону – не зробити олігархам боляче, а зробити так, щоб їх не було. Ми дали півроку, щоб вони втратили свій статус олігарха та стали бізнесменами, меценатами та шанованими людьми. Такий процес пройшли багато західних олігархів свого часу. Це можна зробити до 7 травня. Потім буде інша історія», – додав міністр.

Зазначимо, Зеленський хоче розширити обмеження для олігархів. Як відомо, наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів» до реєстру олігархів.

Нагадаємо, 5 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня того ж року Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.