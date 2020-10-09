Як зберегти гроші в пандемію: п'ять порад від мільярдера Баффета



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Баффет упевнений, що економіка США оговтається від кризи Covid-19 Фото: AP

Уоррен Баффет відмінно відчуває себе навіть в еру Covid – за другий квартал прибуток його Berkshire Hathaway виріс на 87%.

Коронавірус і викликана ним рецесія в тій чи іншій мірі позначилися на всіх інвесторах в світі – в тому числі і на главі Berkshire Hathaway Воррену Баффету. І все ж він зумів швидко зорієнтуватися у нових пандемічних умовах.

Ось що він порадив робити, щоб впоратися з фінансовою кризою, пише РБК.

П'ять порад від Уоррена Баффета

Скористайтеся всіма перевагами низьких ставок

Баффет бачить фантастичні можливості для позичальників у 2020 році завдяки Федеральній резервній системі.

За його словами, ФРС «поступила правильно», знизивши для підтримки економіки ключову процентну ставку майже до нуля. Слідом за ключовою ставкою за принципом доміно впали і інші ставки – по всій економіці.

«Це дуже хороший час для позики грошей», – сказав він під час онлайн-зборів акціонерів Berkshire Hathaway.

Як скористатися порадою Баффета: якщо ви покупець житла чи виплачуєте іпотеку і маєте хорошу кредитну історію, то виберіть, поки не пізно, одну з найнижчих ставок по іпотеці. Можна взяти новий іпотечний кредит або рефінансувати існуючий за нижчою ставкою.

Завжди будьте готові до гіршого

У минулому році Баффет попередив про майбутню «мегакатастрофу». Це буде «повною несподіванкою», яка затьмарить руйнівні урагани «Катріна» і «Майкл», зазначив тоді Баффет в листі акціонерам Berkshire. А в одному зі своїх березневих інтерв'ю інвестор сказав, що «завжди відчував, що коли-небудь трапиться пандемія», пише Moneywise.

Баффет розумів, що його страховий бізнес зазнає величезних збитків. Але він також був впевнений в тому, що вже на наступний день всі його страхові компанії на чолі з Geico будуть готові до роботи.

Як скористатися порадою Баффета: можна бути готовим до всього, застрахувавши своє життя. Це забезпечить фінансовий захист вашим близьким. У розпал пандемії особливо актуальним стало страхування годувальників сім'ї.

Не збільшуйте борги на кредитних картах

Під час пандемії багато хто позбувся роботи і був змушений накопичувати борги по кредитках. Баффет розуміє, що під час фінансових труднощів люди будуть звертатися до кредитних карток, але застерігає від того, щоб використовувати кредитку як «скарбничку для облав».

Під час зборів акціонерів Баффет розповів про одного чоловіка, у якого була заборгованість по кредитній карті під 18% річних. Він попросив поради у Баффета, як бути з цією заборгованістю.

«Якби я був винен гроші під 18%, перше, що я зробив би, – це виплатив би їх», – сказав Баффет.

Як скористатися порадою Баффета: коли заборгованість по кредитній карті стає непосильною, потрібно перш за все консолідувати борг за більш низькою відсотковою ставкою.

Усвідомлено вибирайте акції

Криза з коронавірусом завдала величезної шкоди цілим галузям – роздрібної торгівлі, ресторанам, індустрії розваг, авіаперевезенням.

Баффет володів кількома авіакомпаніями, але коли в розпал карантину папери сильно впали в ціні, то не побоявся продати їх.

«Авіаційний бізнес – я можу помилятися, і сподіваюся, що помиляюся – сильно змінився», – пояснив він акціонерам Berkshire причину продажу паперів авіакомпаній.

Як скористатися порадою Баффета: інвестори, які роблять усвідомлений вибір, завжди будуть винагороджені. Навіть в умовах коронавірусного хаосу фондовий ринок дав прекрасні можливості для отримання прибутку.

Дотримуйтеся довгострокового плану

Баффет упевнений, що економіка США оговтається від кризи Covid-19.

«По суті, ніщо не може зупинити Америку, – сказав він на онлайн-зустрічі. – Американське чудо, американське диво завжди переважало, і воно буде повторюватися знову». Однак відновлення, на його думку, може бути довгим. Інвестори отримають «хороший результат», якщо будуть тримати акції в довгостроковій перспективі, резюмував інвестиційний гуру.

Як скористатися порадою Баффета: інвестуйте і купуйте акції на тривалий термін. Якщо не впевнені у власних силах, скористайтеся рекомендаціями фахівців.