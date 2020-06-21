Tesla самостійно розігналася і вибухнула з водієм всередині



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Tesla самостійно розігналася і вибухнула з водієм всередині

За попередньою версією розслідування, яке проводить китайський уряд, аварія пов’язана з несправністю у системі автопілота

Видання Sina News Media опублікувало новий матеріал, в якому повідомляється про аварію за участю фірмового електрокара Tesla. Згідно даних джерела, машина самостійно розігналася і вибухнула з власником всередині.

Про це повідомляє видання Gizmochina.

Компанія Tesla Model 3 отримала нагороду Best Pick + Award від Інституту страхування безпеки на дорогах в 2019 році після досягнення «хороших» показників у всіх шести аварійних тестах IIHS.

Однак у звіті, вперше здійсненому Sina News Media, стверджується, що аварія моделі 3 сталася в Цзянсі після того, як автомобіль раптово розігнався до 127 км / год, переставши при цьому реагувати на всі спроби водія натиснути на гальма. Внаслідок чого автомобіль спершу розбився, а потім взагалі вибухнув із водієм всередині.

Представники компанії Tesla прокоментували аварію повідомленням про те, що на даний момент триває розслідування події за погодженням з відповідним урядовим агентством у Китаї.

Дані, отримані з електрокара, що вибухнув, будуть вивчені для з’ясування причини.

За попередньою версією розслідування, яке проводить китайський уряд, аварія пов’язана з несправністю у системі автопілота.

Нагадаємо, хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.

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