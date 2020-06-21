Сотні молодиків влаштували погром у німецькому Штутгарті
Було розгромлено кілька магазинів, в тому числі на центральній торговій вулиці міста
У німецькому місті Штутгарт в ніч на неділю, 21 червня, сотні моодиків влаштували справжні погроми та поранили кількох поліцейських.
Про це повідомляє n-tv.
«Кілька годин уночі вирували у центрі Штутгарта вуличні погроми. Десятки груп молодих чоловіків руйнували вітрини і нападали на поліцію. Після того, як правоохоронці отримали допомогу, ситуація повільно заспокоїлась», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у безладах взяли участь десятки малих агресивних груп. Хулігани поранили кількох поліцейських.
«Ситуація повністю вийшла з-під контролю… Це було справжнє безчинство», – визнав прессекретар поліції Штутгарта.
Було розгромлено кілька магазинів, в тому числі на центральній торговій вулиці міста, з яких виносили товари, постраждали кілька автомобілів.
Заспокоїлась ситуація уранці, після того як в місто було стягнуто сили поліції з усієї федеральної землі Баден-Вюртемберг.
Фото: DPA
Поки нічого не відомо про причину такого безладу та точну кількість бунтівників. Поліція оцінює її у «кілька сотень». Також наразі не повідомляється, скільки людей було заарештовано. Для безпеки велика кількість поліції залишається у центрі міста.
Минулих вихідних у Штутгарті також відбулися сутички між переважно молодими людьми та поліцією, але не такі масштабні. Тоді говорили про те, що безлади влаштували ліві радикали.
Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.
Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.
Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.
До слова, на акції протесту в Лондоні жорстоко побили італійського фотожурналіста.