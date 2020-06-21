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    Новини

    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами

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    Водія ВАЗу госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості - У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    Водія ВАЗу госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості
    Фото ВартовіЕспресо

    ДТП сталося на бульварі Дружби народів

    Ранком у неділю, 21 червня 2020 року, на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №491 та легковика ВАЗ.

    Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.

    Як розповів водій маршрутки, він тільки-но збирався від’їхати від зупинки як раптом почув потужний удар, від якого маршрутку відкинуло вперед. З яких причин ВАЗ врізався у маршрутку наразі невідомо.

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    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    У Києві легкове авто врізалося у маршрутку з пасажирами
    Фото ВартовіЕспресо

    Відзначимо також, що перед місцем зіткнення гальмівного шляху ВАЗу на асфальті не спостерігається.

    Внаслідок ДТП постраждав водій ВАЗу – його госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

    В маршрутці було кілька людей, ніхто з них серйозно не постраждав.

    На місці працюють патрульні поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи.

    Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. В результаті ДТП загниув водій «Таврії».

    Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

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