Boeing пробачив Україні борг у $200 млн

«Морський старт» запустили 1995 року, а Boeing та українські КБ Южне та Південмаш стали його акціонерами

Україна мала борг, який був пов'язаний із проектом «Морський старт» – плавучим космодромом у Тихому океані

Американська компанія Boeing вирішила звільнити українські компанії від сплати боргових зобов'язань у розмірі 200 млн доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Twitter.

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Шмигаль повідомив, що борг був пов'язаний із проектом «Морський старт» – плавучим космодромом у Тихому океані, з якого здійснювали запуски українських ракет «Зеніт».

«Дякую за важливе рішення на підтримку України. Ми розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні», – написав він.

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Нагадаємо, «Морський старт» запустили 1995 року, а Boeing та українські КБ Южне та Південмаш стали його акціонерами. Проєкт виявився нерентабельним, і замість доходів призвів до 200 млн дол. боргу. У 2019 році українські компанії програли суд у справі про банкрутство «Морського старту».

Раніше повідомлялося, що американський виробник літаків Boeing надасть пакет екстреної допомоги в розмірі $2 млн як гуманітарну допомогу Україні. Кошти буде спрямовано на організації, які працюють над доставкою їжі, води, одягу, ліків та житла українцям, які змушені покидати свої домівки через війну на батьківщині, яку розпочала РФ.