  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Boeing надасть $2 млн допомоги Україні

    Війна може призвести до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, вважають у компанії - Boeing надасть $2 млн допомоги Україні
    Війна може призвести до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, вважають у компанії
    фото з відкритих джерел

    Гроші спрямують благодійним організаціям

    Американський виробник літаків Boeing надасть пакет екстреної допомоги в розмірі $2 млн як гуманітарну допомогу Україні. Кошти буде спрямовано на організації, які працюють над доставкою їжі, води, одягу, ліків та житла українцям, які змушені покидати свої домівки через війну на батьківщині, яку розпочала РФ. Про це пише Reuters.

    «Війна, яка розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу», – сказано в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

    Із зазначеної суми $2 млн – $1 млн буде спрямовано Care для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.

    Нагадаємо, в Україні створено систему з надання гуманітарної допомоги населенню.

    Читайте також:
    Теги: війна гроші Boeing гуманітарна допомога харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Boeing надасть $2 млн допомоги Україні