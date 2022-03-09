Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні
Bolt перерахує 5% усіх замовлень в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу
Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Компанія збирається вдатися до трьох кроків:
- перерахування 5% усіх замовлень Bolt в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу;
- вилучити російську продукцію з Bolt Market;
- припинити діяльність в Білорусі.
«Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку», – сказав CEO компанії Маркус Вілліг.
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