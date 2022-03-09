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    Економіка та фінанси

    Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні

    Bolt припиняє роботу в Білорусі - Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні
    Bolt припиняє роботу в Білорусі
    фото: Bolt

    Bolt перерахує 5% усіх замовлень в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу

    Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Компанія збирається вдатися до трьох кроків:

    • перерахування 5% усіх замовлень Bolt в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу;
    • вилучити російську продукцію з Bolt Market;
    • припинити діяльність в Білорусі.

    «Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку», – сказав CEO компанії Маркус Вілліг.

    Нагадаємо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

    Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

    Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: таксі Білорусь міністр Європа машини
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    Bolt закриється в Білорусі та виділить 5 млн євро допомоги Україні