KFC заявили про закриття ресторанів у Росії

Починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 5530 санкцій

Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Йдеться про понад тисячу закладів, роботу втратять приблизно 40 тисяч працівників.

Нагадаємо, Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Також всесвітньо відома мережа ресторанів тимчасово припинила роботу і в нашій країні на тлі російської агресії.

Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.

Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».

Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.