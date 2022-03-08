Бекхем пожертвує мільйон доларів для українських дітей

Зірка футболу наголосив, що 7,5 млн дітей в Україні зараз перебувають під загрозою

Ексфутболіст із дружиною відкрили збір грошей для малюків, які страждають від війни

Колишній футболіст Девід Бекхем заявив, що пожертвує мільйон доларів для українських дітей. Про це він повідомив на своїй сторінці в Іnstagram.

«Дітей забирають із ліжок, щоб уночі покинути свої домівки. Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою», – заявив Бекхем.

Ексфутболіст разом зі своєю дружиною Вікторією та ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу українським дітям.

«Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, мій сьомий фонд для @UNICEF закликає надати негайну допомогу для підтримки благополуччя дітей, включно з медичними товарами та безпечними місцями для сімей. Будь ласка, приєднайтеся до мене в підтримці ЮНІСЕФ у його життєво важливій роботі на місцях, і дайте все, що можете. Дякую», – звернувся до прихильників Бекхем.

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Нагадаємо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

Тим часом Червоний Хрест запевняє, що робить все для організації гуманітарних коридорів.

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