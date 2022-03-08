Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні

Італійський автовиробник Ferrari доєднався до санкцій проти РФ

Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від гуманітарної кризи

Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для російського ринку та надасть 1 млн євро допомоги українцям. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Враховуючи ситуацію, що триває, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і завжди поважатимемо всі правила, норми та санкції», - йдеться в заяві компанії.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья наголосив, що Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від гуманітарної кризи.

Ferrari пожертвує мільйон євро на підтримку нужденних українців. Кошти будуть спрямовані через регіон Емілія-Романья, який співпрацює з Червоним Хрестом та УВКБ ООН, фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України, а також місцеві ініціативи, спрямовані на прийом біженців в італійському регіоні.

Раніше повідомлялося, що японський автовиробник Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Нагадаємо, Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.