Україна ввела мораторій на виплату боргів РФ або тим, хто з нею пов'язаний
Винятком є тільки громадяни РФ та юридичні особи, які проживають чи зареєстровані на території України на законних підставах
В Україні ввели мораторій на виконання грошових та інших зобов'язань, кредиторами яких є Російська Федерація або особи, які пов'язані з державою-агресоркою. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
З метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України у зв'язку з військовою агресією РФ до прийняття та набрання чинності Законом України «Про врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором», постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року №187, встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Росія або особи, пов'язані з державою-агресором.
Винятки
- Не застосовується до громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах.
- Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни РФ, які проживають на території України на законних підставах.
- Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України за законними підставами.
Право на проживання на території України на законних підставах мають особи, які:
- у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 мають відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт
- мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України
- отримали військовий квиток, виданий іноземцю або особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України
- мають посвідчення біженця або документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).
Нагадаємо, російські банки більше не працюють в Україні.