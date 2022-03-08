Україна ввела мораторій на виплату боргів РФ або тим, хто з нею пов'язаний

Винятком є тільки громадяни РФ та юридичні особи, які проживають чи зареєстровані на території України на законних підставах

В Україні ввели мораторій на виконання грошових та інших зобов'язань, кредиторами яких є Російська Федерація або особи, які пов'язані з державою-агресоркою. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

З метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України у зв'язку з військовою агресією РФ до прийняття та набрання чинності Законом України «Про врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором», постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року №187, встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Росія або особи, пов'язані з державою-агресором.

Винятки

Не застосовується до громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах. Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни РФ, які проживають на території України на законних підставах. Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України за законними підставами.

Право на проживання на території України на законних підставах мають особи, які:

у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 мають відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт

мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України

отримали військовий квиток, виданий іноземцю або особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України

мають посвідчення біженця або документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).

Нагадаємо, російські банки більше не працюють в Україні.

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