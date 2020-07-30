Борг тепловиків перед «Нафтогазом» складає майже 45 млрд грн



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Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 68,2 млрд грн (зменшення на 567 млн грн, або -0,8% за тиждень). За тиждень регіональні газозбутові підприємства зменшили борг на 262 млн грн (1,1%), виробники тепла – на 219 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 87 млн грн (1,1%), про це повідомила пресслужба компанії.

Станом на 28 липня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 44,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 306 млн грн (0,7%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 262 млн грн (1,1%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн (0%) та складає близько 3,6 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 61 млн грн (1,8%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,4 млрд грн.