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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» подарував Коломойському 10% активного запасу газу в сховищах і попередив уряд про дефіцит – нардеп

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    Газ подарували офшорному бізнес-партнеру Зеленського Коломойському &ndash; Гончаренко - «Нафтогаз» подарував Коломойському 10% активного запасу газу в сховищах і попередив уряд про дефіцит – нардеп
    Газ подарували офшорному бізнес-партнеру Зеленського Коломойському – Гончаренко

    700 млн куб. м з державних сховищ «Нафтогаз» без пояснення причин просто так передав олігарху – Гончаренко

    Державний «Нафтогаз» повідомив про загрозу функціонування ГТС через дефіцит газу і брак коштів після того як подарував «Укрнафті» Ігоря Коломойського 700 млн м3 газу вартістю 20 млрд грн.

    Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

    «Нафтогаз посеред зими повідомив уряд, що функціонування ГТС під загрозою. Немає газу, як і грошей на його імпорт. Гроші пішли на «Велике крадівництво» Зеленського, а газ подарували його офшорному бізнес-партнеру Коломойському. Хто забув, я нагадаю: 700 млн м3 з державних сховищ Нафтогаз без пояснення причин просто так передав олігарху», – повідомив нардеп.

    За його словами, це сталося на початку осені. В грудні хотіли віддати ще 3,5 млрд м3, але схему вдалося збити, в тому числі нам з вами.

    «А тепер виявляється Нафтогазу не вистачає газу і 20 млрд грн, щоб балансувати газотранспортну систему. І, до речі, 20 млрд грн – це якраз ті 700 млн м3, які Нафтогаз подарував Коломойському», – додав Гончаренко.

    Нагадаємо, на початку осені НАК «Нафтогаз України» визнав за «Укрнафтою» право власності на 700 млн м3 (понад 9% активного запасу газу в ПСГ). Окрім того на 23 грудня планувалося заключити мирову угоду ще на 3,5 млрд м3, однак збори акціонерів не відбулися.

    Цей газ начебто був видобутий в 2007-2013 роках. Компанії Коломойського судилися за цей газ з Україною в Стокгольмському арбітражному суді, однак на початку 2021 року Арбітраж відхилив позов олігарха. Після цього Нафтогаз добровільно без пояснення причин передав Коломойському перші 700 млн м3 газу.

    Теги: Ігор Коломойський газ Нафтогаз України Олексій Гончаренко ГТС
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    «Нафтогаз» подарував Коломойському 10% активного запасу газу в сховищах і попередив уряд про дефіцит – нардеп