Будь-який ретроспективний перегляд «зелених» тарифів відлякає інвесторів, - ЄБРР



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«Зелений» тариф як стимул розвитку відновлюваної енергетики в Україні був затверджений на законодавчому рівні ще в 2009 р

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий інвестувати в українську відновлювальну енергетику 250 млн. Євро. Однак основною умовою для цього є відмова України від будь-якого ретроспективного перегляду «зелених» тарифів і поточних правил гри на ринку відновлюваної енергетики. Про це заявили заступник директора ЄБРР в Україні Марина Петров і директор Департаменту електроенергетики ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентер.

«Не повинно бути ніяких рефлективних змін. Ті інвестори, які вже вклали кошти в певні проекти, не повинні опинитися в ситуації, коли вони втратили всі свої кошти, всі свої інвестиції за одну ніч. Потрібно сказати, що до певної дати, якщо ви відповідаєте конкретним вимогам, ви отримаєте зелений тариф. Таким чином, ви не міняєте те, що у вас вже є», - зазначив Бойд-Карпентер.

Марина Петрова також підкреслила, що саме ретроспективна зміна правил гри привели до різкого зниження кількості інвесторів в Італії та Іспанії після введення аукціонів. «І коли ми стали розбиратися, то виявилося, що реальною причиною (відтоку інвесторів, - ред.) було якраз скасування історичних тарифів. Тому, якщо Україна серйозно хоче продовжувати нарощувати частку відновлюваної енергетики, перше, що потрібно зробити, це показати інвесторам, які вже вклали гроші, що Україна виконує свої зобов'язання. У разі ретроспективного перегляду тарифів всі, хто зараз пишуть в своїх документах, що Україна - надійна країна, що можна покладатися на її юридичний режим, почнуть писати, що Україна - ненадійна країна, Україна змінює правила гри, ми не можемо покладатися в своїх розрахунках на то, що з нами розрахуються за ті інвестиції, які ми зробили», - заявила вона.

За словами Гаррі Бойд-Карпентера впровадження системи «зелених» аукціонів приведе до здешевлення електроенергії з поновлюваних джерел енергії, а також - виведе державу з процесу встановлення ціни. «Аукціони дають доступ до дешевої енергії. Це добре і для уряду, і для України. Дуже важливо встановити ціну, яку дозволять собі споживачі, і вивести уряд з процесу встановлення ціни. Також це дає уряду можливість контролювати джерела та обсяги енергії», - зазначив він.

Нагадаємо, «зелений» тариф як стимул розвитку відновлюваної енергетики в Україні був затверджений на законодавчому рівні ще в 2009 р. Він базувався на аналогічних фінансових інструментах підтримки відновлюваної енергетики, прийнятих в Європі. Багато європейських країн, досягнувши значної частки ВДЕ в енергобалансі, переходять на конкурентні правила роботи на ринку - до «зелених аукціонів».

Діалог про впровадження конкурентної системи підтримки розвитку відновлюваної генерації в Україні стартував на початку 2018 року. У червні у Верховній Раді України було зареєстровано 8 законопроектів щодо переходу на аукціони (як моделі стимулювання ВДЕ).