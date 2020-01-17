Гончарук пропонує Раді призначити Шмигаля замість Бабак
Денис Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної адміністрації
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пропонує Верховній Раді звільнити міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Про це повідомило інформоване джерело.
Зі слів співрозмовника, питання звільнення Бабак і призначення Шмигалья у п'ятницю буде обговорюватися на комітеті з питань організації влади.
Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
Зазначимо, Бабак вважає дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.
Депутатка від «Слуги Народу» Роксолана Підласа зазначила, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.
Раніше джерела Главкому в Кабміні називали основним кандидатом на пост міністра розвитку громад і територій заступника голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
Джерело: Українські новини