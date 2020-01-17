Гончарук пропонує Раді призначити Шмигаля замість Бабак



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2 серпня 2019 року президент призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної держадміністрації

Денис Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної адміністрації

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пропонує Верховній Раді звільнити міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Про це повідомило інформоване джерело.

Зі слів співрозмовника, питання звільнення Бабак і призначення Шмигалья у п'ятницю буде обговорюватися на комітеті з питань організації влади.

Шмигаль є головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго», що належить Ринату Ахметову). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходов у Львівській області.

Зазначимо, Бабак вважає дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.

Депутатка від «Слуги Народу» Роксолана Підласа зазначила, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.

Раніше джерела Главкому в Кабміні називали основним кандидатом на пост міністра розвитку громад і територій заступника голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

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Джерело: Українські новини