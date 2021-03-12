Стало відомо, скільки мешканців Вінниччини вже оцифрувало трудові книжки

У цифрову форму свої документи перевели шість тисяч мешканців регіону

За даними головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькі області, з початку року понад шість тисяч мешканців Вінниччини звернулися за оцифруванням своїх трудових книжок.

Відповідно до нового законодавства, усі роботодавці протягом пʼяти років повинні діджиталізувати трудові книжки своїх працівників. Кожен відділ кадру має відсканувати документ на надіслати на портал Пенсійного фонду.

«Це надасть можливість людині не здійснювати якихось додаткових зусиль, коли в неї настане пенсійний вік. Пенсійна виплата буде призначена автоматично за матеріалами, якими володіє Пенсійний фонд», – пояснила начальник управління Олена Корчака телеканалу «ВІТА».

Вона також додала, що дані трудової книжки людина може подати і самостійно через кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікаційного електронного підпису. Або ж звернутися до Пенсійного фонду.

Раніше стало відомо, що протягом перехідного періоду буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із зазначеного реєстру.