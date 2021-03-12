У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали

Пожежа виникла на даху триповерхової будівлі у Подільському районі

Рятувальники евакуювали всіх, жертв і постраждалих немає

У Подільському районі Києва сталась пожежа у будинку для людей похилого віку під назвою «Срібний вік». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«12 березня о 05 год. 51 хв. у Подільському районі на вул. Лісозахисна, 11б, в триповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для людей похилого віку «Срібний вік» на даху виникла пожежа. О 06 год. 55 хв. пожежу локалізовано на площі 100 квадратних метрів», - сказано в повідомленні.

На момент загоряння в будинку перебували 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Рятувальники з верхніх поверхів евакуювали їх на перший поверх. Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 35 осіб та вісім одиниць техніки.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ще одна людина померла потім у лікарні від стресу.

Будинок для літніх людей має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.

Також наприкінці січня стало відомо, що у Києві тривають перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів.