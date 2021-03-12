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    У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали

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    Пожежа виникла на даху триповерхової будівлі у Подільському районі - У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали
    Пожежа виникла на даху триповерхової будівлі у Подільському районі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники евакуювали всіх, жертв і постраждалих немає

    У Подільському районі Києва сталась пожежа у будинку для людей похилого віку під назвою «Срібний вік». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «12 березня о 05 год. 51 хв. у Подільському районі на вул. Лісозахисна, 11б, в триповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для людей похилого віку «Срібний вік» на даху виникла пожежа. О 06 год. 55 хв. пожежу локалізовано на площі 100 квадратних метрів», - сказано в повідомленні.

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    У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали
    У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали
    У Києві горів будинок для літніх людей: 80 осіб евакуювали

    На момент загоряння в будинку перебували 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Рятувальники з верхніх поверхів евакуювали їх на перший поверх. Жертв і постраждалих немає.

    До гасіння залучено 35 осіб та вісім одиниць техніки.

    Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ще одна людина померла потім у лікарні від стресу.

    Будинок для літніх людей має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

    При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.

    Також наприкінці січня стало відомо, що у Києві тривають перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів.

    Теги: пожежа пенсіонери Київ ДСНС надзвичайні ситуації рятувальники будинок
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