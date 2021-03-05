Чи було захоплення влади під час призначення Гройсмана прем’єром? ДБР дали ще рік на розслідування

Слідчі мають намір допитати понад 200 народних депутатів VIII скликання

Печерський районний суд Києва продовжив ще на рік (до 7 березня 2022 року) досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою»), ч. 1 ст. 366 КК України («Службове підроблення») Кримінального кодексу.

Про це повідомляє «Главком» і з посиланням на ухвалу від 16 лютого.

Мова про досудове розслідування, яке триває з червня 2019 року. Як з’ясували слідчі Державного бюро розслідувань, посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, внесли у квітні 2016 року до Верховної Ради подання на Володимира Гройсмана щодо призначення прем`єр-міністром за відсутності коаліції у парламенті. Це розслідування два роки тому ініціювали тодішні нардепи від Опозиційного блоку (нині вони перебувають у лавах парламентської фракції ОПЗЖ) Нестор Шуфрич та Василь Німченко, які направили відповідну заяву до ДБР. Спочатку ДБР не зареєструвало це провадження, але депутати зобов’язали відомство це зробити через Шевченківській райсуд Києва.

У ході досудового розслідування було призначено судово-почеркознавчу експертизу, яка має з’ясувати автора підпису у пропозиції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України VIIІ скликання про призначення Гройсмана прем’єром.

Також витребувано ряд документів з Конституційного суду України, апарату Верховної Ради, міністерства юстиції, а також опрацьовано публікації з інтернет-видань щодо розпуску парламентом п`ятим президентом Петром Порошенком.

Водночас слідчий ДБР у клопотанні до суду пояснив, що у цій справі необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати як свідків народних депутатів Верховної Ради VIII скликання, які не з`явилися на виклик (всього - 230 осіб); отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у керівників політичних партій «Блок Петра Порошенка» та у голови Верховної Ради (станом на 2016 рік, цю посаду обіймав теперішній нардеп від «Європейської солідарності» Андрій Парубій).