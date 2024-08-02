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Чому росте долар? Нацбанк назвав причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чому росте долар? Нацбанк назвав причини
Нацбанк прогнозує, що поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню структурного дефіциту валюти на ринку
фото з відкритих джерел

У липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку її структурного дефіциту

У другому кварталі 2024 року тиск на обмінний курс гривні посилився через зростання чистого попиту на іноземну валюту. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначає Нацбанк, у липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти, що призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні.

«Це почало негативно позначатися на курсових очікуваннях та створювати додаткові ризики для інфляційної динаміки. Перегляд НБУ тактики інтервенцій для протидії тимчасовим чинникам дав змогу збалансувати ринкову ситуацію», – йдеться у звіті.

НБУ прогнозує, що поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню структурного дефіциту валюти на ринку, проте його обсяги залишатимуться значними на прогнозному горизонті.

Втрати виробничих потужностей, руйнування інфраструктури та пошкодження енергетичної системи стримуватимуть відновлення експорту, а також формуватимуть значну потребу в імпорті. Збереження високих логістичних витрат буде додатковим чинником помірного зростання експортної виручки.

Продовження міграції українців за кордон зумовлюватиме відплив валюти за статтею «Подорожі», проте його обсяги скорочуватимуться на тлі адаптації та поступової втрати мігрантами української податкової резидентності.

«Попит на готівкову валюту також залишатиметься значним до кінця прогнозного горизонту, але завдяки контрольованій ситуації на валютному ринку та послідовній монетарній політиці НБУ він поступово знижуватиметься», – очікують в НБУ.

Інші чинники

Нацбанк зауважує, експорт товарів унаслідок вичерпання запасів сільськогосподарської продукції очікувано знизився. Крім того, дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту стримували експорт інших товарів, зокрема харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

Водночас імпорт товарів відчутно зріс. Зокрема, збільшилися закупівлі продукції машинобудування за рахунок як нарощування видатків бюджету, так і стійкого інвестиційного попиту. Зросла й необхідність в імпорті енергетичного обладнання та е/е з огляду на складну ситуацію у вітчизняній енергосистемі через руйнування низки генеруючих потужностей і необхідність планових ремонтів на АЕС.

Крім того, наприкінці кварталу дещо активізувалися закупівлі пального в очікуванні підвищення акцизного податку. Також очікуваним був і вплив операцій, дозволених бізнесу в межах травневої лібералізації: пом’якшення валютних обмежень призвело до збільшення імпорту окремих послуг та репатріації дивідендів.

За таких умов, дотримуючись задекларованих принципів керованої гнучкості, НБУ забезпечував помірні двосторонні коливання обмінного курсу та водночас суттєво збільшив обсяги інтервенцій. У результаті чистий продаж НБУ іноземної валюти в другому кварталі зріс до $8,3 млрд порівняно з $5,8 млрд в першому кварталі 2024 року, а гривня послабилася до долара на 4,4% у середньому за квартал, йдеться в огляді.

Як повідомлялося, Національний банк України успішно протидіє девальвації гривні. За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, тимчасове ослаблення національної валюти було пов’язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту та зменшенням валютної виручки.

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Теги: курс валют валюта Нацбанк НБУ Національний банк

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