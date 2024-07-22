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НБУ виведе з обігу та замінить на нову найрозповсюдженішу банкноту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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НБУ виведе з обігу та замінить на нову найрозповсюдженішу банкноту
Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом
фото: glavcom.ua

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу

Починаючи із 1 серпня Національний банк України розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (тобто старого зразка). Це робиться з метою поступової їх заміни банкнотами зразка 2014 року та наступних років випуску. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень» – йдеться в повідомленні.

Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати, додали в пресслужбі.

З 1 серпня 2024 року НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

«Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну» - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за шість місяців поточного року гривневих банкнот стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року. Так, у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 800,9 млрд грн (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн).

Теги: НБУ гроші

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