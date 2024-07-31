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Ціна золота сягла психологічного максимуму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціна золота сягла психологічного максимуму
Золото продовжує рости у ціні
фото із відкритих джерел

Золото подорожчало на 0,4% до $ 2392 за унцію

На початку цього тижня золото почало зростати в ціні. Дорогоцінний метал впритул наблизився до попереднього рекорду на ринку. Ціна уже сягнула психологічного максимуму і люди потихеньку перестають цікавитись цим металом. Світовий попит на злитки та монети впав на 5% у річному обчисленні, а на ювелірні вироби – на 19%. Про це пише Reuters.

У середині літа 2024 року ціна на золото на світовому ринку оновила історичний максимум, встановлений двома місяцями раніше. 17 липня ціна благородного металу на спот-ринку досягла позначки $2483,47 за тройську унцію, свідчать дані Investing.com. Навіть з урахуванням наступної корекції до $2380 за унцію ціна залишається на 2,4% вище за значення кінця червня. З початку року цінний метал подорожчав на 15%.

Цікаво, що у другій половині липня золото зафіксувало новий історичний рекорд. На динаміку дорогоцінного металу впливають очікування щодо центрального банку США.

Річ у тому, що увага ринку наразі сфокусована на наступному засіданні Федеральної резервної системи США, завдяки якому можна буде отримати підказки щодо зниження процентних ставок.

Золото також виграє від послаблення позицій долара США на ринку. Нагадаємо, що американська валюта втратила позиції після того, як наприкінці минулого тижня з'явилися сигнали про певне послаблення інфляції у першій економіці світу. Саме за такого сценарію Федеральний резерв отримує більшу впевненість у зниженні ключових ставок за позиками. «Не можна виключити деяке короткострокове розчарування (у золоті, – « Главком»), але загалом курс на підвищення цін у наступні місяці та квартали залишається», – сказав голова товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Однак рекордно високі міжнародні ціни уже суттєво вплинули на споживчий попит. «Світовий попит на злитки та монети впав на 5% у річному обчисленні, а на ювелірні вироби – на 19%», – йдеться у записці Ендрю Нейлора із Всесвітньої золотої ради.

Як зазначає Reuters, приміром попит на золото в Індії за квартал по червень знизився на 5% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, але споживання у другій половині 2024 року має покращитись завдяки корекції місцевих цін після різкого зниження податків на імпорт, йдеться у повідомленні Всесвітньої золотої ради.

Зараз вартість золото коливається на рівні $2391 за унцію. З початку 2024 року дорогоцінний метал подорожчав на понад 15%, пише MarketWatch.

Нагадаємо, два найбільші банки США – Bank of America і Citigroup – одночасно опублікували прогнози про те, що найближчого року ціна золота може зрости до $3000 за унцію. За їхніми словами, таке масштабне зростання ціни дорогоцінного металу вимагатиме посилення некомерційного попиту, динаміка якого, у свою чергу, залежатиме від зниження відсоткових ставок Федеральним резервом (FRS).

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Теги: економіка ринок золото підвищення цін валюта

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