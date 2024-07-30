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Російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів
Російські банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів
фото з відкритих джерел

Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася – навпаки, додався фактор, який посилює проблему

Юань так і не зміг замінити Росії «токсичні» валюти. Можливості банків залучати юані обмежені, а отже, і кредити вони видавати не можуть. Про це повідомляє The Moscow Times. 

Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася – навпаки, додався фактор, який посилює проблему: суттєве пом'якшення вимог щодо репатріації валютної виручки експортерами, заявив перший заступник голови ВТБ Дмитро П'янов.

«Ми не бачимо жодних серйозних, принципових змін у юаневій ліквідності. Як вона була «рідкісним звіром» у балансі банківського сектора, так і залишається», – цитує його росйський «Інтерфакс».

Банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів – тому вони не можуть видавати валютні кредити. Працювати з «токсичними» доларами та євро більшість великих банків не може. Тож юань, по суті, залишається єдиною іноземною валютою у Росії.

Нагадаємо, голова Центрального банку Ірану Мохаммадреза Фарзін і його колега з РФ Ельвіра Набіулліна підписали меморандум про «взаєморозуміння щодо спільних заходів для обох країн». Новий валютний контракт дозволяє Ірану та Росії торгувати у місцевих валютах. 

Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.

До слова, згідно з опитуванням, проведеним Всесвітньою радою із золота, центральні банки країн із розвиненою економікою планують купувати більше золота, щоб хеджувати (страхування від ризиків – «Главком») ризики, включаючи високу інфляцію та економічні потрясіння. Окрім цього, очікування банків зводяться до падіння частки долара у світових розрахунках уже протягом найближчих 5 років.

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Теги: валюта санкції росія

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