Долар падає після виходу Байдена з президентських перегонів – Bloomberg

Європейський фондовий індекс відновився після найгіршого тижня цього року

Після того, як Джо Байден оголосив про завершення кампанії з переобрання та висловив підтримку віце-президентці Камалі Гарріс, долар зазнав падіння, тоді як дохідність казначейських облігацій зросла. Про це пише Bloomberg.

Європейські ф'ючерси на акції вказували на збільшення вартості при відкритті ринку. Індекс сили долара від Bloomberg впав на 0,1%, а доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2 базисні пункти. Мексиканський песо зміцнів, золото подорожчало, а біткоїн досяг свого максимуму за понад місяць.

Ф'ючерси на акції Euro Stoxx 50 зросли на 0,5%, що відображає помірне зростання ф'ючерсів на акції в США, що відходить від зниження вартості азіатських акцій, які продовжували страждати від слабкості технологічного сектору. Китайські облігації зміцнились після зниження центральним банком облікової ставки, що спричинило зниження доходності 10-річних суверенних облігацій на 2 базисні пункти, тоді як акції країни впали через відсутність потужних стимулюючих заходів після нещодавніх зібрань Комуністичної партії.

Інвестори тривалий час обговорювали ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді після невдалих виступів Байдена на дебатах. Проте, ставки на перемогу Трампа зросли минулого тижня після замаху на кандидата від Республіканської партії. Тепер перед інвесторами стоїть питання, чи варто продовжувати вкладення, враховуючи, що Байден відмовився від боротьби за переобрання.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.