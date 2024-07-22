Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Долар падає після виходу Байдена з президентських перегонів – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Долар падає після виходу Байдена з президентських перегонів – Bloomberg
Долар відреагував падінням на рішення Байдена зійти з виборчої дистанції
фото: з відкритих джерел

Європейський фондовий індекс відновився після найгіршого тижня цього року

Після того, як Джо Байден оголосив про завершення кампанії з переобрання та висловив підтримку віце-президентці Камалі Гарріс, долар зазнав падіння, тоді як дохідність казначейських облігацій зросла. Про це пише  Bloomberg.

Європейські ф'ючерси на акції вказували на збільшення вартості при відкритті ринку. Індекс сили долара від Bloomberg впав на 0,1%, а доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2 базисні пункти. Мексиканський песо зміцнів, золото подорожчало, а біткоїн досяг свого максимуму за понад місяць.

Ф'ючерси на акції Euro Stoxx 50 зросли на 0,5%, що відображає помірне зростання ф'ючерсів на акції в США, що відходить від зниження вартості азіатських акцій, які продовжували страждати від слабкості технологічного сектору. Китайські облігації зміцнились після зниження центральним банком облікової ставки, що спричинило зниження доходності 10-річних суверенних облігацій на 2 базисні пункти, тоді як акції країни впали через відсутність потужних стимулюючих заходів після нещодавніх зібрань Комуністичної партії.

Інвестори тривалий час обговорювали ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді після невдалих виступів Байдена на дебатах. Проте, ставки на перемогу Трампа зросли минулого тижня після замаху на кандидата від Республіканської партії. Тепер перед інвесторами стоїть питання, чи варто продовжувати вкладення, враховуючи, що Байден відмовився від боротьби за переобрання.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

Читайте також:

Теги: вибори у США Джозеф Байден валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден намагався оперувати фактами і критикувати Трампа, але його виступу помітно бракувало енергії
Дебати Байдена і Трампа. Чому прості американці занервували
28 червня, 13:50
Байден має намір продовжувати передвиборчу кампанію попри всі негаразди
«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом
19 липня, 19:40
Якщо Байден все ж зійде з перегонів, демократи опиняться перед викликом
«Байдена замінити неможливо». Експосол США пояснив, в який глухий кут потрапили демократи
1 липня, 13:16
Байден пояснив, чому провалив дебати з Трампом
Байден різко відповів на критику своєї фізичної форми й когнітивних здібностей
6 липня, 08:29
Світові лідери побоюються, що Байден може бути надто слабким, щоб перемогти свого конкурента
Лідери НАТО занепокоєні станом Байдена – Politico
7 липня, 02:19
Замах на Трампа змусив змінити риторику у оточенні Байдена
«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом
15 липня, 10:20
снайпери Секретної служби США посилено працювали на мітингу Трампа в суботу
Мішенню був не лише Трамп? ЗМІ розкрили дії нападника у Пенсильванії
15 липня, 12:50
Кандидат у президенти США пообіцяв закінчити кожну міжнародну кризу, яку «створила нинішня адміністрація»
Трамп каже, що може зупинити війну в Україні телефонним дзвінком
19 липня, 08:15
Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі
Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі
Сьогодні, 06:34

Економіка

Долар падає після виходу Байдена з президентських перегонів – Bloomberg
Долар падає після виходу Байдена з президентських перегонів – Bloomberg
США запровадили санкції проти російських хакерів
США запровадили санкції проти російських хакерів
Через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів – ВВС
Через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів – ВВС
Грузія воюватиме проти «тіньового флоту» Росії
Грузія воюватиме проти «тіньового флоту» Росії
Глобальний технологічний збій у світі: названо причину
Глобальний технологічний збій у світі: названо причину
Велика Британія розширила санкції проти Росії
Велика Британія розширила санкції проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
141K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
52K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
13K
Що далі, то мирних планів буде більше
7923
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua